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    В Чехии стартовали президентские выборы

    (обновлено: )48
    Согласно последнему опросу, главными претендентами на победу являются действующий глава страны Милош Земан, получивший поддержку 45,5% респондентов, и экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, за кандидатуру которого высказались 27,2% опрошенных.
    Президентские выборы в Чехии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв – РИА Новости Украина, Александр Куранов. Первый тур президентских выборов начался в Чехии в пятницу в 14.00 по местному времени (15.00 по Киеву).

    "Голосование на всех выборах в Чехии традиционно проходит в течение двух дней, в пятницу оно продлится до 22.00, в субботу пройдет с 8.00 до 14.00", — сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии в небольшом городе Велтрусы неподалеку от Праги Лукаш Когоут, добавив, что ожидает участие избирателей на уровне предыдущих выборов главы государства в 2013 году – 50-60%.

    Ровно в 14.00 Когоут открывает двери избирательного участка и впускает первых участников голосования. Всего к этому времени у дверей собрались около десяти человек, в основном, старшего возраста, а также, судя по внешнему виду, строительные рабочие, уже завершившие смену.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президентские выборы в Чехии

    В качестве кандидатов в президенты зарегистрированы девять человек. Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному в начале января, главными претендентами на победу являются действующий глава страны Милош Земан, получивший поддержку 45,5% респондентов, и экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, за кандидатуру которого высказались 27,2% опрошенных. Третью позицию занял предприниматель и автор песенных текстов Михал Горачек — 10,2%, а остальные претенденты получили от 1 до 5% голосов.

    По мнению чешских политологов, победитель выборов определится лишь по итогам второго тура, который намечен на 26-27 января, в нем примут участие два кандидата, набравшие больше голосов по итогам первого тура.

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