"Страна-гадюшник?" Власти Гаити возмущены заявлением Трампа

HECTOR RETAMAL / AFP

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Корреспондент американского телеканала NBC News утверждает, что правительство Гаити вызвало представителя США после заявлений президента Дональда Трампа о "странах-гадюшниках".

"Я только что поговорила с послом Гаити в США Полом Алтидором, и он сказал, что правительство Гаити "решительно осуждает" заявления президента Трампа, которые оно считает "основанными на стереотипах"… Посол Гаити в США Пол Алтидор сказал мне, что правительство Гаити официально вызвало представителя США для объяснения заявлений Трампа", — написала Йамише Алкиндор (Yamiche Alcindor) в своем Twitter.

Посол Гаити в США также отметил, что американский президент "либо неправильно проинформирован, либо плохо воспитан", добавила она.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп во время встречи с конгрессменами заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "стран-гадюшников". По данным газеты, группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.