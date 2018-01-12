наверх
12.01.201814:01
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    В мире

    "Страна-гадюшник?" Власти Гаити возмущены заявлением Трампа

    (обновлено: )47230
    Власти Гаити возмущены заявлением президента СШа Дональда Трампа и решительно осудили такой поступок. Как отмечается, правительство Гаити официально вызвало представителя США для объяснения.
    Последствия урагана Мэтью на Гаити
    HECTOR RETAMAL / AFP

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Корреспондент американского телеканала NBC News утверждает, что правительство Гаити вызвало представителя США после заявлений президента Дональда Трампа о "странах-гадюшниках".

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Да, но нет. Трамп одобрил поддержку Украины летальным оружием

    "Я только что поговорила с послом Гаити в США Полом Алтидором, и он сказал, что правительство Гаити "решительно осуждает" заявления президента Трампа, которые оно считает "основанными на стереотипах"… Посол Гаити в США Пол Алтидор сказал мне, что правительство Гаити официально вызвало представителя США для объяснения заявлений Трампа", — написала Йамише Алкиндор (Yamiche Alcindor) в своем Twitter.

    Посол Гаити в США также отметил, что американский президент "либо неправильно проинформирован, либо плохо воспитан", добавила она.

    Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп во время встречи с конгрессменами заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "стран-гадюшников". По данным газеты, группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Обмен валют
    Курс гривны летит в пропасть