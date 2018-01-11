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    США анонсировали новые санкции против России

    (обновлено: )25703
    Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на брифинге в Белом доме, что Вашингтон работает над санкциями против Москвы в рамках "Закона о противодействии противникам Америки".
    Флаг Соединенных Штатов Америки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон работает над санкциями в отношении РФ в рамках "Закона о противодействии противникам Америки". 

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    "Мы работаем над этим. Они будут объявлены в ближайшем будущем", — сказал Мнучин в четверг на брифинге в Белом доме.

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    Обе палаты конгресса США приняли данный закон подавляющим большинством в июле прошлого года. Президент США Дональд Трамп подписал его 2 августа 2017 года. Данный документ подразумевает ужесточение санкций против России, КНДР и Ирана. Противники Трампа неоднократно вменяли ему в вину то, что он, по их мнению, не торопится применять данный закон в отношении Москвы.

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