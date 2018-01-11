Нетрезвый пенсионер во Франции 17 раз объехал перекресток и лишился прав

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Исправительный суд во Франции лишил прав 73-летнего пенсионера, который в нетрезвом виде 17 раз объехал круговой перекресток в коммуне Сен-Брие, сообщает газета Ouest France.

По данным издания, пенсионер был задержан еще в октябре прошлого года. Нетрезвый водитель, поочередно давивший на педали газа и тормоза, в общей сложности объехал круговой перекресток 17 раз.

На состоявшемся в среду суде пенсионеру были предъявлены обвинения в отказе остановиться и пройти тест на содержание алкоголя в крови, а также в вождении в нетрезвом виде и превышении скорости. Прокурор подчеркнул, что подсудимый уже привлекался к ответственности за аналогичное поведение в 2012 году.

Суд приговорил пенсионера к штрафу и аннулировал его водительские права.

Ранее сообщалось, что в Виннице патрульные для задержания нетрезвого водителя-беглеца, нарушившего ПДД, были вынуждены применить табельное оружие.