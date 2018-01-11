наверх
11.01.201823:38
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    В мире

    Нетрезвый пенсионер во Франции 17 раз объехал перекресток и лишился прав

    (обновлено: )61
    Отмечается, что 73-летний пенсионер, поочередно давивший на педали газа и тормоза, в общей сложности объехал круговой перекресток 17 раз.
    Жетон полиции Франции
    REUTERS Charles Platiau

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Исправительный суд во Франции лишил прав 73-летнего пенсионера, который в нетрезвом виде 17 раз объехал круговой перекресток в коммуне Сен-Брие, сообщает газета Ouest France.

    Сотрудница одесской мэрии везла в машине маленького ребенка в нетрезвом состоянии. Видео
    Нетрезвая сотрудница одесской мэрии везла в машине маленького сына

    По данным издания, пенсионер был задержан еще в октябре прошлого года. Нетрезвый водитель, поочередно давивший на педали газа и тормоза, в общей сложности объехал круговой перекресток 17 раз.

    На состоявшемся в среду суде пенсионеру были предъявлены обвинения в отказе остановиться и пройти тест на содержание алкоголя в крови, а также в вождении в нетрезвом виде и превышении скорости. Прокурор подчеркнул, что подсудимый уже привлекался к ответственности за аналогичное поведение в 2012 году.

    Суд приговорил пенсионера к штрафу и аннулировал его водительские права.

    Ранее сообщалось, что в Виннице патрульные для задержания нетрезвого водителя-беглеца, нарушившего ПДД, были вынуждены применить табельное оружие.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру. Архивное фото
    Националистический радикализм крепчает
    Василий Горбаль
    Украина 2018: новые испытания
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?