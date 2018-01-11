Цена на нефть Brent превысила $70 за баррель

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Цена на нефть марки Brent впервые с 4 декабря 2014 года превысила 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,03% — до 69,91 доллара за баррель, сообщает Прайм.

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В ходе вечерних торгов марка Brent достигала отметки в 70,03 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,56%, до 64,56 доллара за баррель.

Месяц назад нефть марки Brent превысила 65 долларов за баррель.