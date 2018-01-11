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    При нападении на отель Ritz в Париже украли украшений на 4 млн евро

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    По данным СМИ, пятеро мужчин, "некоторые из которых были вооружены топорами", ворвались в отель. Они пробили витрину и украли дорогостоящие украшения, общая стоимость которых превышает 4 миллиона евро.
    Французские полицейские. Архивное фото
    ALAIN JOCARD / AFP

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Пять человек вечером в среду ограбили витрину знаменитого парижского отеля Ritz, их нажива составила более 4 миллиона евро, передает радиостанция RTL.

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    The Insider Ukraine/Youtube
    Появились кадры ограбления в Киеве с участием сына нардепа

    По информации радиостанции, инцидент произошел около 18.30 (19.30 по Киеву), когда пятеро мужчин, "некоторые из которых были вооружены топорами", ворвались в отель. Они пробили витрину и украли дорогостоящие украшения, общая стоимость которых превышает 4 миллиона евро.

    В ходе полицейской операции трое грабителей были задержаны, еще двое пустились в бега.

    В результате нападения никто не пострадал.

    Напомним, ранее сообщалось, что бездомный вынес из аэропорта Шарль-де-Голь в Париже почти полмиллиона евро.

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