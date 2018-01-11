При нападении на отель Ritz в Париже украли украшений на 4 млн евро

ALAIN JOCARD / AFP

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Пять человек вечером в среду ограбили витрину знаменитого парижского отеля Ritz, их нажива составила более 4 миллиона евро, передает радиостанция RTL.

По информации радиостанции, инцидент произошел около 18.30 (19.30 по Киеву), когда пятеро мужчин, "некоторые из которых были вооружены топорами", ворвались в отель. Они пробили витрину и украли дорогостоящие украшения, общая стоимость которых превышает 4 миллиона евро.

В ходе полицейской операции трое грабителей были задержаны, еще двое пустились в бега.

В результате нападения никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что бездомный вынес из аэропорта Шарль-де-Голь в Париже почти полмиллиона евро.