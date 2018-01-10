Трамп поддерживает сотрудничество с Россией

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает сотрудничество с Россией, как и с другими странами.

"Думаю, что лучше сотрудничать с Россией. Намного лучше, имея дело с Северной Кореей", — сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

При этом, по его словам, российскому руководству вряд ли нравится его политика. "Я за огромную нефть и газ, и все прочее, за большое количество энергии. (Президенту России Владимиру) Путину это не может нравиться. Я за самую сильную армию, которая когда-либо была. Путину это не может нравиться", — сказал Трамп.

"Работать с другими странами, будь это Россия, Индия или другие страны по всему миру — это хорошо, а не плохо", — заключил президент США.

Напомним, Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".