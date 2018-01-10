КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Южной Корее на одном из мемориальных кладбищ обнаружили 36 тыс останков человеческих тел, которые хранились в мешках, спрятанных в пластиковые коробки, сообщает Рёнхап.

Как они там оказались и почему хранились в таком виде пока установить не удалось, но полиция уже заявила, что юридических оснований для начала юридического преследования в отношении руководства кладбища у них нет.

Рёнхап На южнокорейском кладбище обнаружили 36 тыс останков тел в мешках

Вероятнее всего, найденные в результате раскопок при строительстве останки свозили туда на основании государственных постановлений.

Ранее сообщалось, что в полицейские задержали в Балаклее Харьковской области молодого парня за осквернение могил.