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    На южнокорейском кладбище обнаружили 36 тыс останков тел в мешках

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    На одном из мемориальных кладбищ обнаружили 36 тыс останков человеческих тел, которые хранились в мешках, спрятанных в пластиковые коробки. Как они там оказались и почему хранились в таком виде пока установить не удалось.
    На южнокорейском кладбище обнаружили 36 тыс останков тел в мешках
    Рёнхап

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Южной Корее на одном из мемориальных кладбищ обнаружили 36 тыс останков человеческих тел, которые хранились в мешках, спрятанных в пластиковые коробки, сообщает Рёнхап.

    Как они там оказались и почему хранились в таком виде пока установить не удалось, но полиция уже заявила, что юридических оснований для начала юридического преследования в отношении руководства кладбища у них нет.

    Рёнхап
    На южнокорейском кладбище обнаружили 36 тыс останков тел в мешках

    Вероятнее всего, найденные в результате раскопок при строительстве останки свозили туда на основании государственных постановлений.

    Ранее сообщалось, что в полицейские задержали в Балаклее Харьковской области молодого парня за осквернение могил.

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