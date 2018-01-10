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    Сильный ветер в Грузии посрывал крыши с десятков домов

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    Сотни абонентов все еще остаются без света в регионе Кахетия, где сильный ветер повредил линии электропередачи. Ветер снес крыши с десятков домов. В столице страны повалены деревья, повреждены автомобили и инфраструктура.
    Сильный ветер нанес ущерб столице и регионам Грузии
    скриншот видео "Рустави 2"

    КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Сильный ветер, который бушевал в столице и регионах Грузии в течение ночи, повалил деревья, снес крыши домов, повредил автомобили и линии электропередачи, один рейс в тбилисском аэропорту был задержан и один отменен, сообщила телекомпания "Рустави 2".

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    DonQuijoteTV/Youtube
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    "Сотни абонентов все еще остаются без света в регионе Кахетия, где сильный ветер повредил линии электропередачи. Ветер снес крыши с десятков домов. В столице повалены деревья, повреждены автомобили и инфраструктура", — говорится в сообщении.

    В тбилисском аэропорту заявили РИА Новости, что в течение ночи один рейс в направлении Турции был отменен, а один отложен. При этом в администрации аэропорта заявляют, что на данный момент все рейсы осуществляются по плану.

    По данным грузинских ТВ, из-за сильного ветра в черноморском регионе Аджария зафиксирован четырехбалльный шторм, что в свою очередь парализовало работу порта Поти.

    Ранее сообщалось, что в Словакии из-за сильного ветра была сломана Рождественская елка на главной площади города Ступава.

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