Сильный ветер в Грузии посрывал крыши с десятков домов

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Сильный ветер, который бушевал в столице и регионах Грузии в течение ночи, повалил деревья, снес крыши домов, повредил автомобили и линии электропередачи, один рейс в тбилисском аэропорту был задержан и один отменен, сообщила телекомпания "Рустави 2".

"Сотни абонентов все еще остаются без света в регионе Кахетия, где сильный ветер повредил линии электропередачи. Ветер снес крыши с десятков домов. В столице повалены деревья, повреждены автомобили и инфраструктура", — говорится в сообщении.

В тбилисском аэропорту заявили РИА Новости, что в течение ночи один рейс в направлении Турции был отменен, а один отложен. При этом в администрации аэропорта заявляют, что на данный момент все рейсы осуществляются по плану.

По данным грузинских ТВ, из-за сильного ветра в черноморском регионе Аджария зафиксирован четырехбалльный шторм, что в свою очередь парализовало работу порта Поти.

Ранее сообщалось, что в Словакии из-за сильного ветра была сломана Рождественская елка на главной площади города Ступава.