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    Назарбаев высказался о знании русского языка в Казахстане

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    По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, чтобы "казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной терминологией".
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. В Казахстане необходимо определить четкий график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования, но знание русского языка в стране остается важным, заявил казахстанский президент Нурсултан Назарбаев.

    фото из открытых источников
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    Напомним, в конце октября прошлого года Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику.

    "Будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским языками", — говорится в послании президента народу Казахстана, опубликованном на официальном сайте главы государства.

    Назарбаев уверен, что для того, чтобы "казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной терминологией". Он отмечает, что "за последние годы на казахский язык было переведено 7 тысяч устоявшихся и общепринятых в мире терминов". "Такие "нововведения" иногда доходят до смешного", — считает президент.

    "Необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню. Переход на латинский алфавит способствует решению этого вопроса", — отметил Назарбаев.

    Он подчеркнул, что "следует определить четкий график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования".

    "Знание русского языка остается важным. С 2016 года в обновленных программах русский язык преподается в казахских школах уже с первого класса. С 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском языке отдельных естественнонаучных дисциплин в 10-м и 11-м классах. В результате все наши выпускники будут владеть тремя языками на уровне, необходимом для жизни и работы в стране и в глобальном мире", — убежден казахстанский лидер.

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