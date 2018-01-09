Нуланд получила новое назначение в системе безопасности США

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Виктория Нуланд, бывший главный специалист госдепартамента США по России, назначена генеральным директором вашингтонского Центра новой американской безопасности (CNAS), говорится в сообщении аналитического центра.

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Нуланд будет руководить усилиями центра по разработке "решительных, инновационных, межпартийных решений по самым насущным вопросам национальной безопасности и обороны", говорится в сообщении.

Нуланд в сентябре 2013 — январе 2017 года была помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, на этом посту в ее компетенцию входили, в частности, все вопросы, связанные с Россией. Также она была официальным представителем госдепартамента, занимала в 2005-2008 годах должность постоянного представителя США при НАТО.

На посту главы CNAS Нуланд сменит экс-замминистра обороны США Мишель Флурной, которая также специализировалась на России.

Также центр объявил, что бывший первый замминистра обороны и бывший руководитель центра Роберт Уорк вернется в экспертную организацию и займет там должность советника по оборонным вопросам.

CNAS — аналитический центр средних размеров по меркам Вашингтона, где располагаются десятки экспертных учреждений. CNAS специализируется на вопросах национальной безопасности, внешней политики и обороны. В 2015 году бюджет центра составил около 9 миллионов долларов.