Цены на нефть неожиданно взлетели на мировых рынках

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Мировые цены на нефть обновили максимумы с 2014-2015 годов после публикации ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), свидетельствуют данные торгов.

На 21.57 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,4% — до 68,73 доллара за баррель. Ранее марка Brent достигала отметки в 69,08 доллара за баррель, впервые превысив уровень в 69 долларов за баррель с 6 мая 2015 года.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,86%, до 62,88 доллара за баррель. В ходе торгов вторника нефть WTI достигла уровня в 63,23 доллара за барреля, впервые пробив отметку в 63 доллара за барреля с 10 декабря 2014 года.

Ранее Минэнерго США опубликовало прогноз, согласно которому средняя цена Brent в 2018 году составит 59,74 доллара против 57,26 доллара за баррель в декабрьском прогнозе, в 2019 году ведомство прогнозирует среднюю цену Brent на уровне 61,43 доллара. Цена нефти WTI, согласно прогнозу, в 2018 году составит 55,33 доллара против прогнозируемых ранее 52,77 доллара за баррель. На 2019 год ведомство прогнозирует среднюю стоимость марки в 57,43 доллара.

Кроме того, Минэнерго США ожидает, что рост добычи сланцевой нефти в стране в 2018-2019 годах приведёт к рекордным с 1970 года объёмам добычи. По прогнозу, общий объем добычи нефти в США превысит 10 миллионов баррелей в сутки в 2018 году, что на 1 миллион больше, чем в 2017 году. Предыдущий рекорд по добыче был установлен в 1970 году при объеме в 9,6 миллиона баррелей в сутки. В декабре EIA прогнозировало рост добычи лишь до 10 миллионов баррелей.

Согласно январскому прогнозу, в 2019 году EIA ожидает добычу в США на уровне 10,8 миллиона баррелей, а в ноябре 2019 года суточная добыча может подняться выше 11 миллионов баррелей.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки WTI впервые с 25 июня 2015 года превысила 60 долларов за баррель на новостях о взрыве на ливийском нефтепроводе, ведущем к порту Эс-Сидр.