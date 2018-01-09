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    Немецкую компанию оштрафовали за нарушение режима санкций против России

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (616)

    (обновлено: )32501
    Сотрудникам таможни стало известно о незаконном экспорте, когда они осматривали запасную часть для одной из машин. Отмечается, что сама техника уже покинула ЕС без соответствующего разрешения.
    Немецкая полиция
    Hildenbrand/MSC

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. На компанию из Ульма, которая экспортировала в Россию оборудование двойного назначения, был наложен штраф в размере 190 тысяч евро, сообщает немецкое издание Stuttgarter Nachrichten.

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    По данным издания, поставленное российской стороне оборудования может использоваться в том числе в военных целях. На экспорт такого оборудования в Россию в связи с санкциями ЕС фирма должна была получить специальное разрешение, однако поставила технику без него.

    "В запросе на разрешение как правило, отказывают, если политическая ситуация в стране, куда следует груз, не соответствует внешней политике и политике безопасности Германии, то есть если было принято решение об эмбарго или санкциях", — пояснила немецкая таможенная служба.

    О названии компании и том, какие машины были поставлены, не сообщается.

    Сотрудникам таможни стало известно о незаконном экспорте, когда они осматривали запасную часть для одной из машин. Отмечается, что сама техника уже покинула ЕС без соответствующего разрешения. Согласно расследованию таможни, компания поставила машины преждевременно, чтобы избежать неизбежных контрактных штрафов. 

    Ранее постоянный представитель Болгарии при ЕС Димитер Цанчев заявил, что пересмотр санкций Евросоюза в отношении России требует полного выполнения минских соглашений.

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