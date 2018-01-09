Евросоюз готов утвердить сроки следующей волны расширения – СМИ

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Европейский Союз готовится утвердить 2025 год в качестве крайнего срока для следующей волны расширения.

14 февраля Еврокомиссия утвердит новый стратегический документ, в котором будет установлена ​​соответствующая дата, но споры в Балканских странах могут задержать этот процесс.

"У западных балканских партнеров теперь есть историческое окно возможностей. С сильной политической волей, внедрением реальных реформ и решением длительных споров с соседями, Черногория и Сербия должны быть готовы к членству до 2025 года", — говорится в проекте документа, сообщает Европейская правда со ссылкой на EUobserver.

В документе отмечается, что Албания, Босния, Македония и Косово "также должны быть хорошо развиты на европейском пути к тому времени" или, согласно альтернативной фразе, помещенной в скобки, их "переговоры… должны хорошо развиться к тому времени".

Сербия и Черногория уже открыли переговоры о вступлении в ЕС. Албания и Македония надеются сделать это в текущем году, если Македония сможет решить спор о своем названии с Грецией.

Босния надеется получить статус "кандидата", тогда как Косово пытается официально попросить, чтобы его назвали кандидатом.

Документ Еврокомиссии предупреждает, что местные споры могут задержать "амбициозные сроки".

"ЕС не может и не будет импортировать двусторонние споры, поэтому все заинтересованные партнеры с западных Балкан должны урегулировать такие споры в срочном порядке", — говорится в проекте.

Документ предлагает решать исключительные пограничные споры в арбитражных судах, например в Гааге, и любое решение должно быть "обязательным, окончательным" и "полностью уважаться".

Наиболее серьезный спор касается непринятия Сербией независимости Косова.

В документе Еврокомиссии говорится, что "всесторонняя нормализация отношений между Сербией и Косовым в форме юридически обязывающего соглашения "была бы решающей" для обеих стран в плане перспектив присоединения к ЕС.

Однако проблемы Косова выходят за пределы Сербии. Пять стран-членов ЕС также не признают независимость страны. Еще один нерешенный вопрос – спор о названии Македонии – может быть решен в ближайшие несколько месяцев.

Греция долгое время блокировала македонские переговоры о вступлении в ЕС и НАТО, поскольку название Македонии, по ее мнению, означает территориальную претензию на пограничный греческий регион с таким же названием. Но правительства в Скопье и Афинах показали, что они близки к урегулированию вопроса в ООН.

Ранее гава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Евросоюзу следует остановить массовый приток мигрантов из третьих стран.