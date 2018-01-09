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    В мире

    В США показали самую маленькую в мире флешку на 1 террабайт

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    Устройство предназначено для разъема USB-C, и ее можно использовать для передачи данных напрямую между смартфонами Android.
    Самая маленькая в мире флешка на 1 ТБ
    theverge.com

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. На выставке электроники CES 2018 была представлена самая маленькая в мире флешка на 1 ТБ производства SanDisk, пишет The Verge.

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    Сообщается, что пока устройство является прототипом и предназначена для разъема USB-C.

    theverge.com
    Самая маленькая в мире флешка на 1 ТБ

    Прототип значительно меньше прошлогодней флешки от Kingston DataTraveler Ultimate GT на 2TB, которая на сегодня признана самой маленькой.

    Устройство предназначено для разъема USB-C, и ее можно использовать для передачи данных напрямую между смартфонами Android.

    Напомним, в прошлом году более 14 миллионов пользователей смартфонов во всем мире стали жертвами хакерской атаки вируса CopyCat.

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