Японский астронавт подрос на 9 сантиметров за три недели в космосе

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Космонавт из Японии Норисигэ Канаи заявил, что вырос на 9 см в течение трех недель пребывания на орбите Земли на борту Международной космической станции.

О стремительном росте Канаи написал в своем Twitter: "Я прошел медицинское обследование с измерением физическим параметров, и оказалось, что мой рост увеличился сразу на 9 см. Вот так я вытянулся за три недели", — отметил космонавт.

"Такого не было со времен средних и старших классов школы, я теперь буду переживать, смогу ли уместиться в сиденье корабля "Союз", — пошутил японец.

Ранее Японское агентство аэрокосмических исследований отмечало, что из-за отсутствия гравитации рост человека, как правило, увеличивается примерно на 1-2 см.

Ранее астронавт NASA, инженер-механик Карен Найберг раскрыла секреты долгого нахождения в условиях невесомости: она показала, как занимается спортом и как моет голову в невесомости.