наверх
09.01.201811:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Японский астронавт подрос на 9 сантиметров за три недели в космосе

    (обновлено: )189
    Японец Норисигэ Канаи признался, что такой скорости роста у него не было "со времен средних и старших классов школы". Резкий рост космонавта подтвержден медицинским обследованием.
    Японский космонавт Норисигэ Канаи
    Фото Twitter Норисигэ Канаи

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Космонавт из Японии Норисигэ Канаи заявил, что вырос на 9 см в течение трех недель пребывания на орбите Земли на борту Международной космической станции.

    Итальянский астронавт снял с МКС падение метеора
    European Space Agency, ESA в youtube
    Со скоростью 40 км/сек. Астронавт впервые заснял с МКС падение метеорита

    О стремительном росте Канаи написал в своем Twitter: "Я прошел медицинское обследование с измерением физическим параметров, и оказалось, что мой рост увеличился сразу на 9 см. Вот так я вытянулся за три недели", — отметил космонавт.

    "Такого не было со времен средних и старших классов школы, я теперь буду переживать, смогу ли уместиться в сиденье корабля "Союз", — пошутил японец.

    Ранее Японское агентство аэрокосмических исследований отмечало, что из-за отсутствия гравитации рост человека, как правило, увеличивается примерно на 1-2 см.

    Ранее астронавт NASA, инженер-механик Карен Найберг раскрыла секреты долгого нахождения в условиях невесомости: она показала, как занимается спортом и как моет голову в невесомости.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прощание с Ириной Ноздровской, убитой в Киевской области
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Пепельница с окурками. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Гривны
    Курс гривны летит в пропасть