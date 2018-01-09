Власти США могут депортировать 200 тысяч граждан Сальвадора

LOIC VENANCE / AFP

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Власти США намерены отменить специальный статус временной защиты (так называемый TPS) для граждан Сальвадора, что может означать депортацию примерно 200 тысяч человек, сообщает сальвадорский МИД.

По его данным, в самое ближайшее время подробности данной меры будут объявлены на совместной пресс-конференции главы МИД Уго Мартинеса и посла США в стране Жан Элизабет.

По предварительным данным, сальвадорцам со статусом TPS будет дано время до сентября 2019 года, чтобы покинуть США или найти легальный выход из нового положения, в которое они попадают.

Присвоение статуса TPS началось в 2001 году в качестве гуманитарной меры после разрушительных землетрясений в январе и феврале того года, ударивших по центральноамериканской стране. Последний раз его действие было продлено экс-президентом США Бараком Обамой в 2016 году.

В ноябре министерство внутренних дел США также сообщило, что будет приостановлена программа предоставления легального статуса прибывшим в страну гражданам Гаити, которую после землетрясения 2010 года инициировал Обама. В связи с достигнутым прогрессом по восстановлению страны прибывшие после бедствия в США граждане Гаити должны вернуться на родину. Решение вступит в силу 22 июля 2019 года. Оно коснется примерно 60 тысяч граждан Гаити.