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    Запущенный секретный спутник США не вышел на орбиту и потерялся

    (обновлено: )15270
    Как стало известно, нештатная ситуация могла возникнуть при отделении спутника от второй ступени ракеты-носителя. Согласно предварительным данным, спутник считается утерянным. Предположительно, он сломался или упал в воду.
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9
    REUTERS Gene Blevins

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Секретный спутник США, который был запущен при помощи ракеты-носителя Falcon 9 в ночь на понедельник, не вышел на орбиту.

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    Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с результатом миссии, он мог упасть в море.

    Собеседники телеканала сообщили, что нештатная ситуация могла возникнуть при отделении спутника от второй ступени ракеты-носителя. Один из них отметил, что согласно предварительным данным, спутник считается утерянным. Предположительно, он сломался или упал в воду.

    Как отмечают источники, спутник был собран американской военно-промышленной компанией Northrop Grumman Corp. Официальной представитель SpaceX Джеймс Глисон заявил, что в компании не комментируют проведение такого рода миссий, но согласно предварительной информации, "Falcon 9 сработала нормально". Начато расследование происшествия.

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    Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал со сверхсекретной миссией Zuma в 4.00 мск в понедельник. Как сообщила компания SpaceX, через несколько минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на космодром для последующего использования.

    Запуск аппарата на низкую околоземную орбиту выполнялся для правительства США. Информация о параметрах орбиты аппарата и его предназначении была засекречена. Также неизвестно, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.

    Запуск должен был состояться еще в ноябре, но многократно откладывался по различным причинам. Для SpaceX это второй запуск секретной миссии для нужд правительства или разведки, в мае прошлого года Falcon 9 осуществила запуск аппарата для национального разведуправления США.

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