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    В мире

    Физики нашли путь в четвертое измерение

    (обновлено: )842
    Опираясь на результаты исследования, за которое в 2016 году была присуждена Нобелевская премия, ученые создали специальные двухмерные структуры, используя лазеры.
    Космос
    Фото: ESO/ L. Calcada

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Физики из американского Университета штата Пенсильвания под руководством профессора Микаэля Рехтсмана нашли путь в четвертое измерение пространства, пишет журнал Nature.

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    Опираясь на результаты исследования, за которое в 2016 году была присуждена Нобелевская премия, ученые создали специальные двухмерные структуры, используя лазеры. Исследователи добились результата, напомнившего квантовый эффект Холла (проводимости двумерного электронного газа в сильных магнитных полях при низких температурах).

    Как отмечается в результатах исследования, трехмерные предметы отбрасывают двухмерные тени, которые позволяют судить о форме этих предметов. Сложные вычисления показали, что трехмерные объекты могут быть "тенью" четырехмерных объектов.

    По словам физиков, они близки к пониманию четырехмерного пространства. Окружающий нас мир имеет три пространственных измерения, но в физических моделях их может быть больше. К примеру, в теории суперструн рассматривается 10 пространственных измерений.

    Ранее Британские ученые выяснили, что человечество исчезнет с лица Земли примерно через три года, если вся пища исчезнет с поверхности планеты и все ее обитатели станут каннибалами.

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