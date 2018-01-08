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    На Google подали иск за дискриминацию белых мужчин - СМИ

    (обновлено: )11810
    Бывший сотрудник компании Google Джеймс Дамор обвиняет компанию в в жестоком обращении, наказаниях и увольнении работников, которые "выражали взгляды, отличающиеся от мнения большинства в Google по политическим предметам".
    Логотип Google
    Associated Press Virginia Mayo

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Бывший сотрудник компании Google Джеймс Дамор, уволенный в августе прошлого года, подал на организацию в суд за дискриминацию белых мужчин, сообщает издание Tech Crunch.

    Логотип Google
    REUTERS Baz Ratner/File Photo
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    Целью иска является представить всех сотрудников Google, ставших жертвами дискриминации за свои "консервативные политические взгляды", "мужской пол" и "кавказскую национальность". Бывшие сотрудники обвиняют компанию в жестоком обращении, наказаниях и увольнении работников, которые "выражали взгляды, отличающиеся от мнения большинства в Google по политическим предметам".

    Также в иске отмечается, что компания устанавливает "незаконные квоты, чтобы набрать желаемое количество женщин и кандидатов из приоритетных меньшинств". При этом отмечается, что Google "открыто стыдит менеджеров структурных подразделений, которые не выполняют квоты, а в процессе открыто унижает мужчин и сотрудников кавказской национальности как менее приоритетных, чем другие".

    Помимо Дамора, в иске участвует еще один бывший сотрудник компании, Дэвид Гудмэн, который проработал в компании три года.

    Ранее Джеймс Дамор (James Damore) подтвердил, что был уволен из корпорации Alphabet Inc. (владельца поисковой машины Google) после того, как опубликовал докладную записку, в которой предполагал, что женщины менее способны к работе в технических областях из-за "биологических различий".

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