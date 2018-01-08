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    Прокуратура Грузии рассчитывает, что Саакашвили экстрадируют

    Тема:

    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (812)

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    Заместитель главпрокурора Георгий Гогадзе отметил, что есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено.
    Заседание Апелляционного суда по делу Михаила Саакашвили
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Главная прокуратура Грузии надеется, что все обвиняемые в стране предстанут перед судом на родине, однако экстрадиция бывшего президента, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили зависит исключительно от решения украинских властей, заявил заместитель главпрокурора Георгий Гогадзе.

    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента в 2013 году, против него на родине возбуждено несколько уголовных дел. Грузинская сторона неоднократно обращалась к Украине с просьбой экстрадировать Саакашвили.

    "Главная прокуратура Грузии сделает все для того, чтобы любой человек, который совершил в Грузии преступление, предстал перед грузинским правосудием. У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено", — заявил Гогадзе в интервью агентству "Интерпрессньюс".

    По его словам, "теперь уже компетентные органы Украины должны решить, экстрадировать Саакашвили в Грузию или нет".

    "Мы надеемся, что все обвиняемые лица обязательно предстанут перед грузинским судом", — добавил Гогадзе.

    Суд в Тбилиси в начале января заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президент был признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением".

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