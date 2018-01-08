Прокуратура Грузии рассчитывает, что Саакашвили экстрадируют

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Главная прокуратура Грузии надеется, что все обвиняемые в стране предстанут перед судом на родине, однако экстрадиция бывшего президента, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили зависит исключительно от решения украинских властей, заявил заместитель главпрокурора Георгий Гогадзе.

Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента в 2013 году, против него на родине возбуждено несколько уголовных дел. Грузинская сторона неоднократно обращалась к Украине с просьбой экстрадировать Саакашвили.

"Главная прокуратура Грузии сделает все для того, чтобы любой человек, который совершил в Грузии преступление, предстал перед грузинским правосудием. У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено", — заявил Гогадзе в интервью агентству "Интерпрессньюс".

По его словам, "теперь уже компетентные органы Украины должны решить, экстрадировать Саакашвили в Грузию или нет".

"Мы надеемся, что все обвиняемые лица обязательно предстанут перед грузинским судом", — добавил Гогадзе.

Суд в Тбилиси в начале января заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президент был признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением".