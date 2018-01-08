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    В Швеции школьники пошли гулять в лес и нашли банку с рулоном евро

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    Сообщается, что шестилетние дети города Сунне на западе Швеции во время прогулки в лесу нашли банку, в которой лежали норвежские деньги на сумму более 4 тысяч евро.
    Евро
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Шестилетние ученики из школы города Сунне на западе Швеции во время прогулки в лесу нашли банку, в которой лежали норвежские деньги на сумму более 4 тысяч евро, хозяина искали и не нашли, поэтому полиция решила отдать деньги детям, сообщает Радио Швеции.

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    "Обычный день в лесу превратился в нечто сказочно необычное для детей из подготовительного класса школы "Эстра скулан" в Сунне. Они нашли стеклянную банку с содержимым", — сообщило радио.

    Как пояснила радио директор школы Ленита Бестерман банку принесли в школу, не открывая, и позвонили в полицию.

    "Учителя сказали, что банку лучше не открывать. Она была закрыта, и в ней можно было видеть деньги. Банкноты были свернуты в рулон", — пояснила директор. Когда именно была сделана находка, неизвестно. Сообщается лишь, что хозяин на откликнулся, и полиция решила во вторник передать деньги детям.

    По словам директора школы, класс намерен потратить деньги на совместные поездки по теме "природа и лес".

    Напомним, что ранее в столице Украины суд оштрафовал мужчину, чей сын терроризировал школу в Деснянском районе Киева. Мальчик бил учителей и одноклассников, бросал в них портфелем и учебниками.

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