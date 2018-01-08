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    В Нью-Йорке горит здание Trump Tower - СМИ

    (обновлено: )259
    По информации американских СМИ, очаг возгорания в здании Trump Tower в Нью-Йорке находится на крыше небоскреба.
    Пожар в здании Trump Tower в Нью-Йорке
    REUTERS Andrew Kelly

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Пожарные устраняют возгорание в здании Trump Tower в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC.

    На месте происшествия работают несколько пожарных команд.

    Пожарная служба Нью-Йорка подтвердила факт возгорания. "Пожар (произошел — ред.) в многоквартирном доме (Trump Tower) в системе вентиляции", — сообщается в Twitter службы. Отмечается, что очаг возгорания находится на крыше.

    ​Информации о жертвах и пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что в Кропивницком произошел масштабный пожар в торговых павильонах. 

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