В Нью-Йорке горит здание Trump Tower - СМИ

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Пожарные устраняют возгорание в здании Trump Tower в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC.

На месте происшествия работают несколько пожарных команд.

Пожарная служба Нью-Йорка подтвердила факт возгорания. "Пожар (произошел — ред.) в многоквартирном доме (Trump Tower) в системе вентиляции", — сообщается в Twitter службы. Отмечается, что очаг возгорания находится на крыше.

— ABC News (@ABC) 8 января 2018 г.

​Информации о жертвах и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком произошел масштабный пожар в торговых павильонах.