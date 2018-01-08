СМИ узнали, сколько лет исполнилось Ким Чен Ыну

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в понедельник, 8 января, исполнилось 34 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Рёнхап. Между тем, в самой Северной Корее этот день никак не отмечается.

В то же время дни рождения предшественников Ким Чен Ына на высшем посту в КНДР — его деда Ким Ир Сена и отца Ким Чен Ира — были и остаются основными государственными праздниками.

Как сообщает Рёнхап, в северокорейских настенных календарях 2018 года 8 января не значится праздничным днем. Более того, дата рождения Ким Чен Ына 8 января 1984 года и его возраст официально в КНДР не упоминаются.

Однако в 2014 году во время поездки американского баскетболиста Денниса Родмана в КНДР сообщалось, что именно 8 января он спел Happy Birthday в присутствии Ким Чен Ына на матче в Пхеньяне.

Ким Чен Ын унаследовал власть в Северной Корее после кончины Ким Чен Ира в декабре 2011 года, согласно установившейся в этой стране традиции, по которой "революционное руководство" должно передаваться от отца к сыну для гарантий непрерывности политической линии.

В Южной Корее к личности Ким Чен Ына приковано пристальное внимание, местные ученые анализируют не только каждое сказанное им и прозвучавшее в эфире слово, но и каждый звук. Так, по сообщению газеты "Тона ильбо", профессор университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ук изучил параметры вибрации, шумов и амплитуду в произношении ряда звуков лидером КНДР и заявил, что у Ким Чен Ына "могут быть проблемы с почками".