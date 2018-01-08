Главком войск США в Европе встретится с военным руководством России

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Портал Buzzfeed утверждает, что представители администрации президента США Дональда Трампа проведут ряд встреч с коллегами из РФ в начале 2018 года, в частности в Азербайджане состоится встреча главкома войск США и НАТО в Европе Кертиса Скапаротти с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

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Портал, ссылаясь на неназванных американских и европейских чиновников, пишет, что встреча Скапаротти и Герасимова пройдет "позднее в этом месяце в Баку".

Как отмечает издание, администрация экс-президента США Барака Обамы наложила запрет на встречи главы ОВС НАТО с российским коллегой после присоединения Крыма к РФ.

Напомним, Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.