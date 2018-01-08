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    Главком войск США в Европе встретится с военным руководством России

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (615)

    (обновлено: )159
    По информации СМИ, встреча главкома войск США и НАТО в Европе Кертиса Скапаротти и начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова мпройдет "позднее в этом месяце в Баку".
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    Главком войск США и НАТО в Европе Кертис Скапаротти
    MASSOUD HOSSAINI / AFP
    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Портал Buzzfeed утверждает, что представители администрации президента США Дональда Трампа проведут ряд встреч с коллегами из РФ в начале 2018 года, в частности в Азербайджане состоится встреча главкома войск США и НАТО в Европе Кертиса Скапаротти с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

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    Портал, ссылаясь на неназванных американских и европейских чиновников, пишет, что встреча Скапаротти и Герасимова пройдет "позднее в этом месяце в Баку".

    Как отмечает издание, администрация экс-президента США Барака Обамы наложила запрет на встречи главы ОВС НАТО с российским коллегой после присоединения Крыма к РФ.

    Напомним, Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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