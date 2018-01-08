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    Увеличилось число жертв урагана "Элеанор" во Франции

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    По информации СМИ, 80-летний мужчина с четверга числился пропавшим без вести. В воскресенье его тело было обнаружено в реке департамента Сона и Луара на востоке страны.
    На Францию обрушился шторм Элеонор
    CHARLY TRIBALLEAU / AFP

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Число погибших в результате урагана "Элеанор" во Франции увеличилось до шести, сообщает издание 24heures.

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    Ранее сообщалось о пяти жертвах урагана и 25 пострадавших.

    Как пишет издание, 80-летний мужчина с четверга числился пропавшим без вести. В воскресенье его тело было обнаружено в реке департамента Сона и Луара на востоке страны. Издание отмечает, что мужчина стал шестым погибшим в результате урагана.

    Обрушившийся на Францию ураган "Элеанор" принес с собой ливни, в результате которых уровень воды в Сене, начиная с понедельника, повысился более чем на три метра. В Париже был объявлен желтый уровень метеоопасности в связи с угрозой наводнения.

    Власти оценили ущерб от урагана в 200 миллионов евро.

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