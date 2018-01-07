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    В мире

    Снежный армагеддон в Испании. Заблокированы тысячи машин

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    Наиболее сложная ситуация сложилась на трассах А-6 и АP-6, соединяющих Мадрид с северо-западом страны. Около 4 тысяч автомобилей оказались заблокированными, водители провели на этой дороге ночь.
    Несколько тысяч автомобилей заблокированы на дорогах Испании из-за непогоды
    elmundo.es

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Несколько тысяч автомобилей заблокированы на дорогах Испании из-за непогоды.

    Снегопад в Нью-Йорке
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    Как сообщает Генеральное дорожное управление (DGT), несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные.

    Наиболее сложная ситуация сложилась на трассах А-6 и АP-6, соединяющих Мадрид с северо-западом страны. Около 4 тысяч автомобилей оказались заблокированными, водители провели на этой дороге ночь. На ликвидацию последствий снегопада отправили около 250 военных.

    Днем в воскресенье военное подразделение службы по чрезвычайным ситуациям (UME) сообщило, что удалось разблокировать все автомобили на трассе AP-6.

    Экстренные службы, генеральное дорожное управление и Гражданская гвардия рекомендуют не пользоваться автомобилями без необходимости, однако в Испании завершаются рождественские праздники и многие вынуждены садиться за руль, чтобы вернутся домой. На трех десятках дорог разрешено движение лишь с цепями на шинах.

    Повышенный уровень угрозы из-за снегопада введен в трех десятках провинций по всей стране.

    Напомним, количество погибших в результате непогоды, сопровождающейся сильным ветром, снегопадом и непривычно низкими температурами, на северо-востоке США достигло 19 человек.

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