наверх
07.01.201816:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Белоруссии циркачка сорвалась с 4-х метровой высоты

    (обновлено: )16901
    Пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу с травмой головы. В сообщении говорится, что сейчас девушка находится в реанимации. По словам врачей, ее состояние тяжелое без динамики.
    Купол цирка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 янв – РИА Новости Украина. Воздушная гимнастка Юлия Тикаева из московской труппы сорвалась с 4-метровой высоты в цирке в белорусском Гомеле.

    Опасный трюк гимнастки над Ниагарским водопадом
    Канал CTV News на youtube
    Опасный трюк гимнастки над Ниагарским водопадом

    Как сообщает Sputnik Беларусь, девушка упала мимо страховочной сетки, сейчас она находится в реанимации.

    В гомельском цирке идет программа "Дед Мороз и львы Африки". По данным агентства, двадцатилетняя акробатка из московского коллектива Алишера Алиева выступала в программе "Партерный полет".

    "По словам очевидцев, Юлия Тикаева сорвалась с высоты около четырех метров, выполняя трюк во время выступления. Гимнастку вовремя не перехватил ловитор, и артистка упала за пределы страховочной сетки лицом вниз", — говорится в сообщении.

    Там отмечается, что инцидент произошел 5 января на вечернем шоу. Пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу с травмой головы. В сообщении говорится, что сейчас девушка находится в реанимации. По словам врачей, ее состояние тяжелое без динамики.

    Администрация гомельского цирка в соцсетях сообщила, что артистка "по-прежнему под пристальным наблюдением врачей". "Скелет целый, переломов нет. Есть гематома головы, но врачи говорят, что пока хирургическое вмешательство не требуется. Как будет самочувствие дальше, покажет только время. Мы все держим за нее кулачки", — отметили в администрации цирка.

    Напомним, артистка Cirque du Soleil Лиза Скиннер сорвалась с высоты пяти метров во время выступления в австралийском городе Брисбен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Обмен валют
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?