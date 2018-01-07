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    Плюс 47. В Сиднее зафиксировали рекордную за 80 лет жару

    (обновлено: )12520
    Власти выпустили предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввели полный запрет на разведение огня в зонах с высокой температурой.
    Жара в Австралии
    REUTERS Jason Reed

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Австралийская метеорологическая служба зафиксировала в Сиднее температуру в 47 градусов, что является самой высокой температурой за последние почти 80 лет, сообщается в Twitter метеорологического бюро штата Новый Южный Уэльс.

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    Согласно службе, в последний раз подобная температура устанавливалась в Сиднее в 1939 году.

    Власти выпустили предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввели полный запрет на разведение огня в зонах с высокой температурой. По городу установлены станции для бесплатного набора воды.

    Как отмечает телеканал ABC, в результате жары несколько человек были госпитализированы.

    Напомним, несмотря на многочисленные штормовые предупреждения, в Одессе установилась  теплая, неянварская погода.

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