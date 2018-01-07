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    В мире

    Глава Adidas призвал Берлин улучшить отношения с РФ

    (обновлено: )245100
    Каспер Рорштед подчеркнул, что не призывает Евросоюз к снятию санкций против России. В то же время Рорштед считает, что следует найти решение относительно снятия напряженности в отношениях с Москвой.
    Каспер Рорштед
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Глава немецкой компании Adidas Каспер Рорштед считает, что Европе нужно улучшить отношения с Москвой. Об этом пишет "Немецкая волна".

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    "Тот, кто думает, что мы наказываем Россию санкциями, ошибается. На Западе по этой причине тоже пропали рабочие места. Но политики предпочитают замалчивать такие результаты", – сказал Рорштед.

    Несмотря на это, он подчеркнул, что не призывает Евросоюз к снятию санкций против России. В то же время Рорштед считает, что следует найти решение относительно снятия напряженности в отношениях с Москвой.

    "Десять лет назад Владимир Путин сказал, что нам нужен свободный рынок от Португалии до России. Не следует одобрять все, что делает президент Путин, но осуществить сближение с Россией – в интересах Европы", – добавил бизнесмен.

    Ранее официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США рассматривают санкции среди вариантов ответа на действия властей Ирана в отношении участников массовых протестов в стране. Помощник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил, что выступает за дополнительные санкции в отношении иранского правительства.

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