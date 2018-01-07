Дайте два. Стало известно, в каком штате США купили выигрышный билет на сумму $570 млн

MARK RALSTON/AFP

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Билет американской лотереи Powerball, выигравший джек-пот в размере 570 миллионов долларов, был куплен в штате Нью-Гэмпшир, точное место не называется, сообщает телеканал ABC News.

Розыгрыш лотереи, в ходе которой разыгрывался один из самых крупных джек-потов за всю историю игры, состоялся в субботу вечером. Только в одном проданном перед розыгрышем билете совпали все выигрышные номера — 12, 29, 30, 33, 61, 26. Имя обладателя выигрыша пока неизвестно.

В августе прошлого года в ходе лотереи также был разыгран крупный джек-пот. Тогда обладательницей выигрыша в 758,7 миллиона долларов стала медработник из Массачусетса Мэвис Уончик. Всего победительница приобрела пять лотерейных билетов — два из них были автоматически заполнены компьютерами Powerball, в остальных женщина проставляла числа вручную. Победителем лотереи стал билет, в котором Уончик использовала даты дней рождения членов своей семьи. После того как Уончик узнала о рекордном выигрыше, она заявила работодателям об увольнении.

Розыгрыши Powerball проходят в 42 штатах США, в столичном округе Колумбия и на Виргинских островах. С 2015 года Powerball проходит по новым правилам, которые увеличили количество джек-потов, но снизили и без того крайне низкие шансы одного конкретного билета на выигрыш. Если раньше вероятность выигрыша оценивалась в 1 к 179 миллионам, то теперь — 1 к 292 миллионам.