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    Ким Чен Ын заявил о необходимости объединения Кореи

    Тема:

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    По словам Ким Чен Ына, примирение двух стран являются внутренним вопросом корейской нации, поэтому Пхеньяну и Сеулу не стоит обращаться за помощью других государств.
    Ким Чен Ын. Архивное фото
    REUTERS Damir Sagolj

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о необходимости создания условий для улучшения отношений с Южной Кореей, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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    "Север и Юг не должны быть связаны прошлым. Необходимо улучшить отношения между Севером и Югом и совершить прорыв в деле воссоединения", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что речь идет не только о нормализации отношений между Пхеньяном и Сеулом, но и примирении и воссоединении нации.

    В заявлении подчеркивается, что результаты в этом направлении могут быть достигнуты лишь в случае усилий с обеих сторон. В то же время, по мнению Ким Чен Ына, примирение двух стран являются внутренним вопросом корейской нации, поэтому Пхеньяну и Сеулу не стоит обращаться за помощью других государств.

    Ранее представители Южной Кореи и КНДР впервые за долгое время обсудили по специальному каналу связи двусторонние отношения, в том числе возможность участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выступает за диалог между Сеулом и Пхеньяном. Американский лидер и не исключил, что Вашингтон может позднее присоединиться к этому процессу.

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