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    СМИ узнали о начале расследования против компании зятя Трампа

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    По словам источников, Kushner Companies в мае 2017 года получила от комиссии повестку в суд, в которой запрашивалась информация об использовании программы, предусматривающей иностранные инвестиции в обмен на получение американских виз.
    Зять и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер с королевой Иордании Ранией
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении риэлтерской компании, управляемой зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, в связи с использованием программы, предусматривающей иностранные инвестиции в обмен на получение американских виз, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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    По словам источников, Kushner Companies в мае 2017 года получила от комиссии повестку в суд, в которой запрашивалась информация об использовании этой визовой программы.

    "Конкретный характер разбирательства комиссии не ясен, также неизвестно, упоминаются ли в повестке конкретные проекты", — пишет газета.

    В августе прошлого года прокуратура Нью-Йорка в судебном порядке запросила документацию компании Kushner Cos., принадлежащей семье Джареда Кушнера, зятя и по совместительству советника президента США Трампа. Запрос касается действий девелоперской компании в рамках программы, предусматривающей иностранные инвестиции в обмен на получение американских виз. Юрисконсульт компании Эмили Вольф заявила, что "Kushner Companies использовали программу в полном соответствии с ее правовыми нормами и не совершили ничего непозволительного".

    Ранее Кушнера обвиняли в том, что связанные с ним компании предлагали гражданам КНР инвестировать по 500 тысяч долларов в строящуюся недвижимость, чтобы воспользоваться программой по предоставлению виз США для инвесторов. Эта программа предполагает выдачу 10 тысяч виз в год.

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