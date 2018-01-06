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    Трамп заявил о поддержке диалога между Сеулом и Пхеньяном

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (794)

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    Представители Южной Кореи и КНДР ранее впервые за долгое время обсудили по специальному каналу связи двусторонние отношения, в том числе возможность участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане.
    КНДР - Северная Корея
    RIA News Мария Фролова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает диалог между Южной Кореей и КНДР, и не исключил, что США могут позднее присоединиться к этому процессу.

    "Я бы хотел, чтобы они это (переговоры – ред.) продолжали и после Олимпиады. В подходящее время мы (США – ред.) будем задействованы. Мне нравится идея того, что они делают насчет Олимпиады", — заявил Трамп в субботу журналистам.

    Ранее представители Южной Кореи и КНДР впервые за долгое время обсудили по специальному каналу связи двусторонние отношения, в том числе возможность участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане.

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