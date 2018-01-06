Ущерб от ураганов во Франции уже составил €200 млн, но может возрасти

FRANCOIS LO PRESTI / AFP

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Ущерб от ураганов "Кармен" и "Элеанор", которые обрушились на Францию в первую неделю января, по предварительным оценкам, составил 200 миллионов евро, сообщили во Французской федерации страхования (FFA).

"По первым оценкам, ураганы "Кармен" и "Элеанор" привели к 150 тысячам страховых случаев на сумму около 200 миллионов евро", — говорится в заявлении федерации. В FFA добавили, что данные цифры могут возрасти из-за сохраняющегося риска наводнений.

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Обрушившийся на Францию ураган "Элеанор" принес с собой ливни, в результате которых уровень воды в Сене, начиная с понедельника, повысился более чем на три метра. В Париже был объявлен желтый уровень метеоопасности в связи с угрозой наводнения. Жертвами разгула стихии во Франции стали пять человек, повреждения различной степени тяжести получили еще более 25 человек.

Ранее сообщалось, что шторм оставил почти 40 тыс человек без электричества в Швейцарии.