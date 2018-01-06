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    Отрезанные головы пяти человек оставили на капоте такси в Мексике

    (обновлено: )17610
    По данным полиции, рядом с расчлененными телами было оставлено так называемое "наркопослание" от имени одного из мексиканских картелей "Халиско – Новое поколение", что может свидетельствовать о причастности наркомафии к этому убийству.
    Полиция Мексики. Архивное фото
    REUTERS

    КИЕВ, 6 янв – РИА Новости Украина. Расчлененные тела пяти человек обнаружены в мексиканском штате Веракрус.

    Полиция Мексики. Архивное фото
    REUTERS
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    Как сообщила местная полиция, пять отрезанных голов были оставлены бандитами на капоте машины такси на дороге в муниципалитете Тлакотальпан. Внутри машины были найдены мешки с остальными частями тел убитых.

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    Рядом было оставлено так называемое "наркопослание" от имени одного из мексиканских картелей "Халиско – Новое поколение", что может свидетельствовать о причастности наркомафии к этому массовому убийству.

    Штат Веракрус на побережье Мексиканского залива давно стал ареной противостояния двух могущественных наркокартелей — "Лос-Сетас" и "Залив". Теперь к ним присоединился "Халиско". Эти группировки соперничают в контроле над поставками наркотиков в США.

    Ранее сообщалось, что в Мексике блогера расстреляли за оскорбление наркобарона. 

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