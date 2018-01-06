Twitter объяснил, почему не будет блокировать аккаунты мировых лидеров

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Социальная сеть Twitter не будет блокировать учетные записи "мировых лидеров", чтобы сохранить доступ к информации. Такое заявление администрация сети выпустила после призывов пользователей сервиса заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа, угрожавшего КНДР ядерным оружием.

"Блокировка мирового лидера из Twitter или удаление их спорных сообщений скроют от людей важную информацию, которую должны видеть и о которой дискутировать", — говорится в заявлении, опубликованном в блоге компании.

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По мнению сервиса, подобный шаг не заставит "замолчать" лидеров, но затруднит обсуждение их поступков и слов.

Как пишет Hill, компания подверглась критике пользователей интернета за бездействие в отношении сообщений Трампа, в котором американский президент предупреждает лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что у него "тоже есть ядерная кнопка", однако "больше и мощнее". Пользователи отмечали, что правила сервиса запрещают помещать "сообщения с угрозами".