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    В мире

    Twitter объяснил, почему не будет блокировать аккаунты мировых лидеров

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    В компании отметили, что "блокировка мировых лидеров из Twitter или удаление их спорных сообщений скроют от людей важную информацию, которую должны видеть".
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    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Социальная сеть Twitter не будет блокировать учетные записи "мировых лидеров", чтобы сохранить доступ к информации. Такое заявление администрация сети выпустила после призывов пользователей сервиса заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа, угрожавшего КНДР ядерным оружием.

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    "Блокировка мирового лидера из Twitter или удаление их спорных сообщений скроют от людей важную информацию, которую должны видеть и о которой дискутировать", — говорится в заявлении, опубликованном в блоге компании.

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    По мнению сервиса, подобный шаг не заставит "замолчать" лидеров, но затруднит обсуждение их поступков и слов.

    Как пишет Hill, компания подверглась критике пользователей интернета за бездействие в отношении сообщений Трампа, в котором американский президент предупреждает лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что у него "тоже есть ядерная кнопка", однако "больше и мощнее". Пользователи отмечали, что правила сервиса запрещают помещать "сообщения с угрозами".

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