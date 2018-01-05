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    В США начался "игуанопад" из-за холодов

    (обновлено: )22840
    Температура во Флориде опустились до 5 градусов. При такой низкой температуре игуаны впадают в оцепенение от холода и падают с деревьев. ​Помимо ящериц, от низких температур страдают и морские черепахи.
    Игуаны замерзают и падают с деревьев в оцепенении из-за холода
    twitter.com/FranklyFlorida

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Низкие температуры в американском штате Флорида привели к тому, что игуаны замерзают и падают с деревьев в оцепенении, пишет газета USA Today.

    По данным газеты со ссылкой на Национальную метеорологическую службу Майами, столбики термометров в регионе опустились до 5 градусов. При такой низкой температуре игуаны впадают в оцепенение от холода и падают с деревьев.

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    "Не думайте, что они мертвы", — сообщает сотрудник Комиссии по охране дикой природы Флориды Кристен Соммерс. По ее словам, в случае обнаружения замерзшей игуаны, лучше ее не трогать. Отогревшись, ящерица может почувствовать угрозу и укусить "спасителя".

    ​Помимо ящериц, от низких температур страдают и морские черепахи. Биологи комиссии по охране дикой природы спасли уже не одну черепаху, плавающую в оцепенении на поверхности воды.

    Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в ближайшие дни на атлантическом побережье США ожидаются снегопады, снежные бури и непривычно низкие температуры.

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