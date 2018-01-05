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    Снежная буря накрыла США: возросло число жертв

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    Более ста тысяч жителей северо-восточных штатов США остались без электричества из-за сильного ветра и снегопада. Жертвами непогоды уже стали 19 человек.
    Снегопад в Нью-Йорке
    facebook.com/vladimir.badikov

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате непогоды, сопровождающейся сильным ветром, снегопадом и непривычно низкими температурами, на северо-востоке США достигло 19 человек, передает местный телеканал CBS News.

    Ранее сообщалось о 16 погибших в результате снежной бури на атлантическом побережье США.

    Снегопад в Нью-Йорке
    facebook.com/vladimir.badikov
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    По данным телеканала, многие погибли в результате дорожно-транспортных происшествий или обморожений.

    Как передает телеканал, более ста тысяч жителей северо-восточных штатов остались без электричества из-за сильного ветра и снегопада. В штате Массачусетс с перебоями столкнулись не менее 22 тысячи человек, в штате Вирджиния — 45 тысяч человек.

    По данным телеканала WTOC, из-за непогоды три вагона поезда компании Amtrak с 311 пассажирами на борту, следовавшего из Майами в Нью-Йорк, в среду вечером сошли с рельсов. Причиной стали замерзшие стрелки на рельсах. Пострадавших в результате происшествия не было.

    Ранее глава Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с экстремальными погодными условиями, международный аэропорт имени Джона Кеннеди в четверг приостановил работу. Аэропорт Нью-Йорка Ла-Гуардия также временно закрылся из-за непогоды, но впоследствии возобновил работу.

    В некоторых районах выпало более 30 сантиметров снега. По прогнозам синоптиков, низкие температуры сохранятся в штатах северо-востока страны и на выходных.

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