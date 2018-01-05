Непогода в США: погибли 16 человек

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В США в связи с резким похолоданием на текущей неделе погибли по меньшей мере 16 человек. Об этом в четверг, 4 января. Об этом сообщает CNN.

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По данным СМИ, шесть смертей зарегистрированы в штате Висконсин, четыре – в Техасе, три – в Северной Каролине и по одной в Мичигане, Миссури и Северной Дакоте.

Отмечается, что в результате сильных снегопадов, ураганного ветра и мороза американские города буквально парализованы – отменены 3 100 рейсов, сотни школ закрыты, а полки продуктовых магазинов опустели.

Как сообщалось ранее, почти 40 тысяч человек оказались без электричества из-за зимнего шторма "Бурглинд", который обрушился на Швейцарию в среду, 3 января.