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    В мире

    Непогода в США: погибли 16 человек

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    В результате сильных снегопадов, ураганного ветра и мороза американские города буквально парализованы – отменены 3 100 рейсов, сотни школ закрыты, а полки продуктовых магазинов опустели.
    Непогода в США
    @ToniMuskett

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В США в связи с резким похолоданием на текущей неделе погибли по меньшей мере 16 человек. Об этом в четверг, 4 января. Об этом сообщает CNN.

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    По данным СМИ, шесть смертей зарегистрированы в штате Висконсин, четыре – в Техасе, три – в Северной Каролине и по одной в Мичигане, Миссури и Северной Дакоте.

    Отмечается, что в результате сильных снегопадов, ураганного ветра и мороза американские города буквально парализованы – отменены 3 100 рейсов, сотни школ закрыты, а полки продуктовых магазинов опустели.

    Как сообщалось ранее, почти 40 тысяч человек оказались без электричества из-за зимнего шторма "Бурглинд", который обрушился на Швейцарию в среду, 3 января.

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