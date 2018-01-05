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    В мире

    Определены дата и время заседания Совбеза ООН по ситуации в Иране

    Тема:

    Обострение ситуации вокруг Ирана (105)

    (обновлено: )27
    В официальной программе указано, что Совет Безопасности соберется для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Проведение встречи официально запросили США.
    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране состоится в пятницу, в 15.00 (22.00 по Киеву), об этом говорится в официальной программе СБ ООН на пятницу, распространённой пресс-службой всемирной организации".

    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео. Видео
    facebook.com/radiosvoboda
    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео

    В программе указано, что Совет Безопасности соберется для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Проведение встречи официально запросили США.

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    Постпред США при ООН Никки Хейли заявила ранее, что США "в ближайшие дни" созовет экстренные сессии СБ в Нью-Йорке и СПЧ ООН в Женеве в связи с событиями в Иране. 

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

    Накануне президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку "в надлежащее время".

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