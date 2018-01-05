Определены дата и время заседания Совбеза ООН по ситуации в Иране

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране состоится в пятницу, в 15.00 (22.00 по Киеву), об этом говорится в официальной программе СБ ООН на пятницу, распространённой пресс-службой всемирной организации".

В программе указано, что Совет Безопасности соберется для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Проведение встречи официально запросили США.

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Постпред США при ООН Никки Хейли заявила ранее, что США "в ближайшие дни" созовет экстренные сессии СБ в Нью-Йорке и СПЧ ООН в Женеве в связи с событиями в Иране.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку "в надлежащее время".