наверх
05.01.201801:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    США могут "привлечь к ответственности" причастных к насилию в Иране

    Тема:

    Обострение ситуации вокруг Ирана (103)

    (обновлено: )19305
    Как отметили в госдепе США, есть достаточные полномочия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершает насилие в отношении протестующих, причастен к цензуре и грабежу народа Ирана.
    Протесты в Тегеране
    AP Photo/Ebrahim Noroozi

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Госдепартамент США в четверг вновь осудил гибель и задержания людей в ходе протестов в Иране и пригрозил "привлечь к ответственности" причастных к "насилию против протестующих".

    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео. Видео
    facebook.com/radiosvoboda
    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео

    "Мы осуждаем самым решительным образом гибель (людей) и аресты по меньшей мере тысячи иранцев. У нас есть достаточные полномочия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершает насилие в отношении протестующих, причастен к цензуре и грабежу народа Ирана", — говорится в заявлении официального представителя госдепа Хезер Науэрт.

    "Жертвам режима мы говорим: вы не будете забыты", — отмечается в документе.

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Последствия морозной погоды в Швейцарии. Архивное фото
    Суперштормы накрыли Европу
    Продажа мяса в Украине. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Василий Волга
    Националистический радикализм крепчает