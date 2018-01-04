США могут "привлечь к ответственности" причастных к насилию в Иране

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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Госдепартамент США в четверг вновь осудил гибель и задержания людей в ходе протестов в Иране и пригрозил "привлечь к ответственности" причастных к "насилию против протестующих".

"Мы осуждаем самым решительным образом гибель (людей) и аресты по меньшей мере тысячи иранцев. У нас есть достаточные полномочия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершает насилие в отношении протестующих, причастен к цензуре и грабежу народа Ирана", — говорится в заявлении официального представителя госдепа Хезер Науэрт.

"Жертвам режима мы говорим: вы не будете забыты", — отмечается в документе.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.