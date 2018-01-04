Адвокат Трампа пытается добиться приостановки релиза книги о Белом доме

КИЕВ, 4 янв – РИА Новости Украина. Адвокат президента США Дональда Трампа пытается добиться остановки релиза книги журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", сообщает телеканал ABC.

Телеканал, в распоряжение которого попало письмо юриста Трампа Чарльза Хардера, сообщает, что в нем адвокат требует "прекратить (распространение) и отказаться от дальнейшей публикации, релиза и распространения" нашумевшей еще до выхода в продажу книги.

Планируется, что книга появится на прилавках магазинов на следующей неделе. В среду СМИ начали публикацию выдержек из нее, вызвавших резко негативную реакцию Белого дома.

"Мы расследуем многочисленные лживые и/или предвзятые заявления, которые вы делаете о мистере Трампе", — говорится в письме адвоката автору книги. Составитель письма указывает на безосновательность многих утверждений в книге и преступном умысле ее автора.

Юрист также сообщает, что семья Трампа рассматривает возможность выдвижения обвинений в клевете на президента и вторжении в частную жизнь.

Официально книга появится в продаже 9 января, уже сегодня на сайте Amazon она названа бестселлером номер один.