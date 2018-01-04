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    МИД Белоруссии обвинил Литву в агрессивной риторике

    (обновлено: )9220
    В обзоре итогов внешней политики Белоруссии и деятельности МИД страны в 2017 году говорится, что, "несмотря на "заморозку" официальных контактов, двусторонняя торговля и инвестиционное сотрудничество с Литвой демонстрировали позитивную динамику".
    Белорусско-украинская граница
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    КИЕВ, 4 янв – РИА Новости Украина. Агрессивная риторика Литвы по теме строительства в Белоруссии АЭС сдерживает развитие отношений между странами, говорится в обзоре итогов внешней политики Белоруссии и деятельности МИД страны в 2017 году.

    Ровенская АЭС
    компания "Энергоатом"
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    Документ опубликован в четверг на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

    "Сохранение агрессивной риторики Литвы по теме Белорусской АЭС оставалось основным сдерживающим фактором в развитии двустороннего политического диалога", — говорится в документе.

    В отчете также говорится, что, "несмотря на "заморозку" официальных контактов, двусторонняя торговля и инвестиционное сотрудничество с Литвой демонстрировали позитивную динамику".

    Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году. Благодаря АЭС Минск планирует не только полностью закрывать внутренние потребности страны в электроэнергии, но и экспортировать ее.

    Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Кроме того, Литвой был принят закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Белоруссии. В Минске считают претензии Вильнюса политизированными и искусственными.

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