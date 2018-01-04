США ужесточат условия при получении рабочих виз

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Белом Доме отменят правила, позволяющие легально работать супругам тех иммигрантов, которые уже имеют официальное разрешение на работу в США, сообщает CNN.

Ранее, с 2015 года, муж, или жена держателя американской визы H-1B, которые ожидают получения Green Card, имели право на работу по визе Н-4. Это право было введено во времена администрации Обамы.

Н-1В выдается высококвалифицированным работникам. Крупнейшим работодателем для владельцев таких виз выступает отрасль высоких технологий. В декабре Министерство внутренней безопасности США заявило о планах отменить это правило.

Представители министерства заявили, что решение было принято с учетом распоряжения президента о программе "Покупай американское, нанимай американцев", подписанное Дональдом Трампом в апреле.

Эти изменения не закрывают другие возможности для мужчин и женщин-обладателей виз Н-1В для получения права на работу, но такой шаг ограничит возможности высокообразованных иммигрантов находиться в США, ведь их муж или жена не смогут легко найти себе работу.

Кроме этого правила, в Министерстве внутренней безопасности США планируют пересмотреть виды деятельности, которые подпадают под программу, чтобы "больше сосредоточиться на том, чтобы получить лучших и самых талантливых иностранцев".

Как сообщалось ранее, США отказывают в гостевых визах (B-visas) каждому третьему гражданину Украины.