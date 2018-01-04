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    Австралия легализовала экспорт медицинской марихуаны

    (обновлено: )3520
    Министра здравоохранения Австралии Грег Хант отметил, что "разрешение экспорта медицинской марихуаны поможет развивающемуся внутреннему рынку расти дальше".
    Марихуана. Архивное фото
    REUTERS Marcos Brindicci

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Правительство Австралии приняло решение легализовать экспорт медицинской марихуаны для производителей, сообщает издание Courier Mail со ссылкой на министра здравоохранения Грега Ханта.

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    По данным издания, производители марихуаны смогут ее экспортировать, чтобы стимулировать местную развивающуюся промышленность.

    "Мы привносим такие изменения, потому что растущее производство продуктов из медицинской марихуаны сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны импорта", — приводит издание слова Ханта. По его словам, "разрешение экспорта медицинской марихуаны поможет развивающемуся внутреннему рынку расти дальше".

    Употребление медицинской марихуаны в стране было легализовано в 2016 году, отмечает издание.

    Ранее, напомним, в крупнейшем американском штате Калифорния официально начались продажи марихуаны в рекреационных целях. 

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