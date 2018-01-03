КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Пожар произошел в доме Билла и Хиллари Клинтон в городе Чаппаква в штате Нью Йорк, пожарные устраняют возгорание, сообщает портал TMZ со ссылкой на пожарную службу.

tmz.com Дом Билла и Хиллари Клинтон в городе Чаппаква в штате Нью Йорк. Архивное фото

Отмечается, что возгорание произошло на втором этаже владения бывшего президента США и его супруги — экс-госсекретаря, в настоящий момент пожар почти потушен.

Находилась ли чета Клинтон в доме во время происшествия, не сообщается.

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