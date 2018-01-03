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    Во Франции сообщили о первых жертвах и пострадавших урагана

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    По информации СМИ, в департаменте Верхняя Савойя на лыжника упало дерево, в результате чего он скончался. От урагана пострадали еще 15 человек, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.
    На Францию обрушился шторм Элеонор
    CHARLY TRIBALLEAU / AFP

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Один человек погиб, еще 15 пострадали в результате урагана "Элеанор" во Франции, сообщает газета Parisien.

    На Британию обрушился шторм Элеонора
    REUTERS Toby Melville
    Огромные волны и затопленные города: "Элеанор" бушует в Британии и Франции

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    Как пишет издание, в департаменте Верхняя Савойя на лыжника упало дерево, в результате чего он скончался. От урагана пострадали еще 15 человек, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.

    Ранее сообщалось, что 200 тысяч домов были отрезаны от подачи электроэнергии из-за урагана.

    По данным французской метеорологической службы, из-за сильного ветра, скорость которого местами достигает 140 км/час, оранжевый уровень опасности был введен в 51 департаменте страны.

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