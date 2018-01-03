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    Премьер немецкого Бранденбурга отказался приветствовать военных из США

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    Премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке заявил, что не собирается залезать на танк Abrams M1, когда военнослужащие из США прибудут в Бранденбург. Он также не захотел приветствовать американских солдат.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Жители Восточной Германии встречают военных из США с "нескрываемым антиамериканизмом", а премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке отказался приветствовать американские войска. Об этом сообщает немецкое издание Potsdamer Neuste Nachrichten.

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    Войдке заявил, что не собирается залезать на танк Abrams M1, когда военнослужащие из США прибудут в Бранденбург. Он также не захотел приветствовать американских солдат.

    "Я не буду махать им рукой, стоя на улице", — сказал Войдке. Он выразил уверенность, что "снующие туда-сюда танки" не принесут Германии пользы в долгосрочной перспективе.

    Кроме того, политик заявил о необходимости продолжать диалог с Россией. По его мнению, Берлин должен нести историческую ответственность за поддержание хороших отношений с Москвой. Войдке отметил, что ФРГ и ГДР не смогли бы объединиться без согласия Советского Союза. "Мы об этом слишком быстро забыли", — отметил премьер Бранденбурга.

    Североатлантический альянс стремится перебросить дополнительный военный контингент в страны Восточной Европы ввиду усилившегося "страха перед новой агрессией Москвы", говорится в статье. Ранее НАТО уже разместила в Польше и странах Балтии 4000 военнослужащих.

    Дополнительная переброска войск альянса будет осуществлять и через территорию Германии — сами немцы относятся к этому с открытым "скептицизмом", сообщает издание. Жителям Восточной Германии свойственен "нескрываемый глубоко укоренившийся антиамериканизм".

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