В зоопарке Британии впервые за 25 лет родился белый медвежонок

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости Украина. Первый в Британии за последние 25 лет медвежонок родился у белой медведицы в зоопарке в Шотландии, сообщило в среду региональное Королевское зоологическое общество.

"Полярная медведица Виктория родила медвежонка в парке дикой природы Highland. Медвежонок у белого медведя родился в Британии впервые за последние 25 лет… Первые три месяца жизни медвежат являются самыми сложными, вне зависимости от того, родились они в дикой природе или нет", — говорится в заявлении общества.

К укрытию, в котором во время родов находилась медведица, в настоящее время посетители парка не допускаются, оно будет закрыто несколько месяцев.

"В первый раз мы услышали звуки (которые указывали на роды) за неделю до Рождества, звуки продолжались и в новом году. Так как у нас не было возможности заглянуть внутрь, мы не можем сказать, родился ли один медвежонок. Но мы можем подтвердить факт рождения. Мы очень взволнованы произошедшим, но мы пока не празднуем это событие, так как у белых медведей в первые недели жизни крайне высокий уровень смертности", — приводятся в сообщении слова главного смотрителя парка Уны Ричардсон.

По ее словам, специалисты продолжат наблюдать за медведицей. Ричардсон выразила надежду на то, что какие-то "положительные новости" о судьбе медвежонка могут быть в марте.

Напомним, ранее во время циркового представления в Белой Церкви медведь напал на зрителей. Инцидент произошел на выступлении с животным в цирке Circus on Ice.